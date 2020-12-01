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Патрульная полиция

Вооруженное нападение на клинику в Тбилиси – полиция ищет преступников

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1215)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201201/250217380/Vooruzhennoe-napadenie-na-kliniku-v-Tbilisi---politsiya-ischet-prestupnikov.html

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Полиция ведет интенсивные оперативно-следственные мероприятия, чтобы задержать подозреваемых в совершении вооруженного разбоя в "Госпитале Тбилисского моря" на окраине столицы, сообщили Sputnik Грузия в пресс службе МВД.

Сколько человек и с какой целью совершили нападение на клинику – пока не сообщается.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой, совершенный группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1215)


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