Вооруженное нападение на клинику в Тбилиси – полиция ищет преступников

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Полиция ведет интенсивные оперативно-следственные мероприятия, чтобы задержать подозреваемых в совершении вооруженного разбоя в "Госпитале Тбилисского моря" на окраине столицы, сообщили Sputnik Грузия в пресс службе МВД.

Сколько человек и с какой целью совершили нападение на клинику – пока не сообщается.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой, совершенный группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.