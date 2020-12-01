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Скорая помощь 112 на выезде

Два наезда на пешеходов на востоке Грузии за вечер: есть жертвы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2290)
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В период с 1 января по 30 сентября в стране было зафиксировано 802 подобных случая, в результате которых погибли 77 человек и пострадали 776

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Сразу два случая наезда на пешеходов было зафиксировано на востоке Грузии, погиб один человек.

По данным Первого канала, в Рустави машина переехала женщину до 60 лет, которая скончалась на месте.

Кутаиси - Скорая помощь 112
© Sputnik / STRINGER
Страшное ДТП в Грузии: погибли три человека

Чуть больше повезло мужчине, на которого наехал автомобиль в селе Шилда Кварельского района. Его доставили в клинику в тяжелом состоянии.

Наезд на пешеходов – явление распространенное в Грузии. В период с 1 января по 30 сентября в стране было зафиксировано 802 подобных случая, в результате которых погибли 77 человек и пострадали 776.

Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, в которых погибли 337 человек и пострадали более 5 тысяч человек.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. На втором месте – превышение скорости, на третьем - несоблюдение дистанции при движении.

Темы:
Происшествия в Грузии (2290)


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