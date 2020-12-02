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Патрульная полиция

Криминальная разборка в Тбилиси: ранен 16-летний подросток

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1217)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201202/250227708/Kriminalnaya-razborka-v-Tbilisi-ranen-16-letniy-podrostok.html

Полиция задержала обвиняемого по горячим следам, молодой мужчина был неоднократно судим

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Грузинские полицейские задержали 36-летнего мужчину по обвинению в ранении несовершеннолетнего, говорится в сообщении на сайте МВД.

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По данным следствия, на улице Клдиашвили в центре Тбилиси обвиняемый нанес телесные повреждения 16-летнему подростку и скрылся с места происшествия. При этом отмечается, что в подростка, предположительно, стреляли из огнестрельного оружия.

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© AP Photo / Michael Probst
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Бригада скорой помощи доставила несовершеннолетнего в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. К этому времени жизни и здоровью подростка не угрожает опасность.

Полиция задержала обвиняемого по горячим следам. Мужчина ранее был неоднократно судим и был условно освобожден. Когда именно произошел инцидент – не уточняется.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для выявления и задержания лиц, которые могут быть причастны к указанному уголовному делу.

МВД ведет следствие по двум статьям УК Грузии: "умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью" и "противоправное приобретение, хранение и ношения огнестрельного оружия". Задержанному грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1217)


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