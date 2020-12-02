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Патрульная полиция

Кража на полмиллиона: полиция задержала двух рецидивистов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1218)
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Полицейские изъяли в доме задержанных часть украденных денег и драгоценностей

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Полиция раскрыла факт кражи из здания микрофинансовой организации в городе Кутаиси (регион Имерети) – задержаны двое ранее судимых мужчин, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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По данным следствия, 19 сентября этого года обвиняемые проникли через подвал жилого корпуса в хранилище филиала компании "Мисо Интелэскпресс", расположенного на проспекте Илии Чавчавадзе в городе Кутаиси. Затем они прорезали металлическую дверь сейфа и украли деньги и золотые изделия.

Ранее сообщалось, что грабителям удалось унести с собой сейф, в котором было полмиллиона лари (около 160 тысяч долларов).

Полиция задержала 36-летнего мужчину в селе Ахалсопели в районе Хелвачаури, а 54-летнего мужчину – в городе Кутаиси на улице Константина Гамсахурдия.

Во время личного обыска и обыска дома 36-летнего мужчины полиция изъяла часть украденных драгоценностей и денег.

А во время личного обыска и дома 54-летнего мужчины полиция изъяла более 3,2 грамма героина, часть украденной суммы и драгоценности, а также инструменты, которые были использованы во время совершения преступления.

Не верю!
© photo: Sputnik
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В отношение 36-летнего мужчины уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Что касается второго задержанного, то, помимо кражи, он также обвиняется в "незаконном приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере". Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1218)


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