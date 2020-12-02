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ДТП на западе Грузии: погиб водитель маршрутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (198)
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Sputnik Грузия
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По предварительным данным, маршрутное такси ехало из Поти и столкнулось на дороге с трайлером

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. На трассе Батуми-Тбилиси у села Супса столкнулись трайлер и маршрутка, водитель маршрутки погиб на месте, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телеканала, маршрутное такси ехало пустым из Поти.

На месте работают сотрудники патрульной полиции. Тело водителя доставлено в прозектуру для экспертизы.

По последним данным МВД, в период с 1 января по 30 сентября в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, в которых погибли 337 человек и пострадали более 5 тысяч человек.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. На втором месте – превышение скорости, на третьем - несоблюдение дистанции при движении.

Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (198)


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