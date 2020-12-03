ДТП произошло на западе Грузии – есть жертва

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В Грузии начинается регистрация на получение единоразовой помощи Служба доходов после получения и проверки заявки в течение трех дней предоставит информацию Агентству способствования трудоустройству, которое еще в течение трех дней зачислит помощь 890

C 1 января в Грузии вырастут пенсии Согласно принятому в Грузии законодательству, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста 1244