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Патрульная полиция

ДТП произошло на западе Грузии – есть жертва

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2291)
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Водитель микроавтобуса не смог справиться с управлением, переехал на противоположную сторону и врезался в грузовой автомобиль

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Сепса Ланчхутского района (регион Гурия) скончался один человек, сообщает Первый канал.

ДТП произошло на центральной автомагистрали. По имеющейся информации, водитель микроавтобуса не смог справиться с управлением, переехал на противоположную сторону и врезался в грузовой автомобиль. В результате чего водитель скончался.

Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Темы:
Происшествия в Грузии (2291)


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