ДТП произошло на западе Грузии – есть жертва

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Сепса Ланчхутского района (регион Гурия) скончался один человек, сообщает Первый канал.
ДТП произошло на центральной автомагистрали. По имеющейся информации, водитель микроавтобуса не смог справиться с управлением, переехал на противоположную сторону и врезался в грузовой автомобиль. В результате чего водитель скончался.
Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".