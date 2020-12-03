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Патрульная полиция

Наркотики на миллионы: в Грузии изъяли семь килограмм героина - видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1219)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201203/250235297/Narkotiki-na-milliony-v-Gruzii-izyali-sem-kilogramm-geroina.html

По обвинению в незаконном приобретении и хранение наркотиков задержана 41-летняя гражданка России

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии изъяли семь килограмм героина – стоимость наркотического вещества на т. н. черном рынке составляет примерно два миллиона лари (более 606 тысяч долларов), говорится в сообщении на сайте ведомства.

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По обвинению в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в особо крупном размере задержана 41-летняя гражданка России.

По данным следствия, полиция задержала женщину на отрезке автодороги Лагодехи-Бакурцихе-Тбилиси, когда она перевозила наркотики. Во время обыска сумки задержанной полиция изъяла семь килограмм героина.

Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1219)


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