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Патрульная полиция

В Грузии изъяли крупную партию контрабандных сигарет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1220)
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Общая стоимость контрабандного товара – более 16 тысяч лари (примерно пять тысяч долларов)

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за хранение крупной партии товаров без акцизной марки, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Во время обыска квартиры обвиняемого изъяли 3 990 пачек безакцизных сигарет различных наименований. Стоимость контрабандного товара более 16,3 тысячи лари (примерно пять тысяч долларов).

Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в особо крупном размере". Это преступление предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 8 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1220)


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