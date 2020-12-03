В Грузии изъяли крупную партию контрабандных сигарет

Общая стоимость контрабандного товара – более 16 тысяч лари (примерно пять тысяч долларов)

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за хранение крупной партии товаров без акцизной марки, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время обыска квартиры обвиняемого изъяли 3 990 пачек безакцизных сигарет различных наименований. Стоимость контрабандного товара более 16,3 тысячи лари (примерно пять тысяч долларов).

Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в особо крупном размере". Это преступление предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 8 лет.