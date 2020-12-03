15:19 03 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9996
  • 100 RUB4.3845
  • USD3.3189
Поиск
Патрульная полиция - полицейский на дежурстве

Вооруженное нападение на госпиталь в Тбилиси: полиция раскрыла дело

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1221)
5810
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250191197.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201203/250239758/Vooruzhennoe-napadenie-na-gospital-v-Tbilisi-politsiya-raskryla-delo.html

Предполагаемых грабителей задержали через два дня после совершения преступления

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузинская полиция задержала двух мужчин, обвиняемых в совершении вооруженного разбоя на "Госпиталь Тбилисского моря" на окраине столицы, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вооруженное нападение на клинику в Тбилиси – полиция ищет преступников

По данные следствия, 1 декабря мужчины в возрасте 36 и 47 лет, вооруженные пистолетом системы ТТ и охотничьим оружием, напали на "Госпиталь Тбилисского моря". Нападавшие несколько раз выстрелили в направлении сторожа госпиталя, в результате повредилось стекло входной двери.

После этого нападавшие попали в здание, из кассы приемного отделения они забрали сумму в размере 3,5 тысяч лари (более 1 тысячи долларов) и скрылись с места происшествия. 

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция задержала предполагаемых участников вооруженного нападения спустя два дня. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой, совершенный группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1221)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наезд на пешеходов в немецком Трире: погиб ребенок
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться