Вооруженное нападение на госпиталь в Тбилиси: полиция раскрыла дело

Предполагаемых грабителей задержали через два дня после совершения преступления

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузинская полиция задержала двух мужчин, обвиняемых в совершении вооруженного разбоя на "Госпиталь Тбилисского моря" на окраине столицы, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данные следствия, 1 декабря мужчины в возрасте 36 и 47 лет, вооруженные пистолетом системы ТТ и охотничьим оружием, напали на "Госпиталь Тбилисского моря". Нападавшие несколько раз выстрелили в направлении сторожа госпиталя, в результате повредилось стекло входной двери.

После этого нападавшие попали в здание, из кассы приемного отделения они забрали сумму в размере 3,5 тысяч лари (более 1 тысячи долларов) и скрылись с места происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция задержала предполагаемых участников вооруженного нападения спустя два дня. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой, совершенный группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.