Филиал "Банка Грузии" в Тбилиси ограбил сотрудник МВД

Полиция задержала мужчину по горячим следам в Тбилиси, он признал свою вину

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузинская полиция задержала 38-летнего мужчину по обвинению в вооруженном нападении на экспресс-филиал "Банка Грузии" в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, 27 ноября обвиняемый ворвался в экспресс-филиал "Банка Грузии" в Дигомском массиве и, угрожая кассиру оружием, забрал более 10 тысяч лари (более 3 тысяч долларов) и скрылся с места происшествия.

Полиция задержала мужчину по горячим следам в Тбилиси. Им оказался сотрудник департамента охранной полиции МВД.

Во время личного обыска задержанного, полиция изъяла шумовой пистолет и часть суммы. Задержанный признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой, совершенный в целях завладения вещью в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

Из-за того, что обвиняемый является сотрудником департамента охранной полиции, дело передано Генеральной прокуратуре Грузии для расследования.