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"Совершал разврат и снимал на видео" - в Тбилиси задержали педофила

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1223)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201203/250241266/Sovershal-razvrat-i-snimal-na-video--v-Tbilisi-zaderzhali-pedofila.html

Следователи также выяснили, что задержанный вел переписку сексуального характера с несовершеннолетними

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Грузии задержали 40-летнего мужчину за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте МВД.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным следствия, обвиняемый совершал развратные действия в отношении своего ребенка и его друзей-сверстников. Часть этих действий он снимал на видео. Данные записи представлены в деле в качестве доказательств.

Также установлено, что у задержанного была переписка сексуального характера с несовершеннолетними.

Полиция продолжает следственные мероприятия для установления и выявления остальных несовершеннолетних.

Следствие ведется по статье "развратные действия в отношении несовершеннолетних". Обвиняемому грозит от пяти до девяти лет тюрьмы.

Темы:
Преступность в Грузии (1223)


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