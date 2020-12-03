"Совершал разврат и снимал на видео" - в Тбилиси задержали педофила

Следователи также выяснили, что задержанный вел переписку сексуального характера с несовершеннолетними

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Грузии задержали 40-летнего мужчину за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным следствия, обвиняемый совершал развратные действия в отношении своего ребенка и его друзей-сверстников. Часть этих действий он снимал на видео. Данные записи представлены в деле в качестве доказательств.

Также установлено, что у задержанного была переписка сексуального характера с несовершеннолетними.

Полиция продолжает следственные мероприятия для установления и выявления остальных несовершеннолетних.

Следствие ведется по статье "развратные действия в отношении несовершеннолетних". Обвиняемому грозит от пяти до девяти лет тюрьмы.