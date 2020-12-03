Обвиняемые в убийстве грузинского футболиста покинули зал суда в знак протеста

По словам прокурора - это не первый случай, когда обвиняемые пытаются сорвать рассмотрение дела и не дать опросить свидетелей

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Пятеро обвиняемых, проходящих по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, покинули зал суда в знак протеста, из-за чего процесс пришлось отложить.

По версии следствия, Арчил Гагнидзе, Николоз Ревазишвили, Вахтанг Чиковани и двое несовершеннолетних З.Х и А.К. виновны в убийстве Георгия Шакарашвили, которое произошло 19 июня. Обвиняемые жестоко избили молодого человека, а потом, как установила экспертиза, еще живого бросили в воду.

По словам адвоката Беки Немсицверадзе, несмотря на то, что Высший совет юстиции вынес рекомендацию и обратился в суды с просьбой максимально отложить все разбирательства в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, судья решил добавить еще один день и хочет "побыстрее закрыть это дело".

"Мы считаем, что суд сознательно ускоряет рассмотрение этого процесса, хотя он не ограничен по времени, в связи с тем, что у них есть задание завершить это дело как можно скорее и исполнить то незаконное задание, которое получил суд. Подсудимые покинули судебный процесс в знак протеста и заявили адвокатам, чтобы мы не продолжали процесс, пока не проконсультируемся с ними", - сказал адвокат.

В свою очередь, обвинение связывает действия подсудимых с затягиванием процесса. По словам прокурора по делу Давида Казарашвили, это не первый случай, когда обвиняемые пытаются сорвать рассмотрение дела и не дать опросить свидетелей. Кроме того, прокурор считает, что в деле Шакарашвили нет никакого "политического мотива".

"На предыдущем судебном процессе подсудимые также покинули зал суда. Их действия направлены на то, чтобы затянуть процесс. Сегодня суд увидел действия защиты. Поэтому мы приветствуем это решение. Что же касается политической подоплеки, то таких заявлений со стороны защиты много. Я больше связываю это с ее слабостью, они не могут положительно представить свою позицию на судебных процессах и вне их, потом они пытаются кого-то обвинить, как будто во всем этом есть политический мотив", - сказал прокурор.

Следующее слушание дела по существу в Мцхетcком районном суде назначено 7 декабря в 11:00.

Всего перед судом должны выступить более 100 свидетелей.