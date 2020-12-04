Перевозящий пациента экипаж скорой помощи попал в ДТП на западе Грузии

Пострадали медики и пациент, последний получил тяжелые повреждения и на реанимобиле был перевезен в клинику Кутаиси

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В районе Чхороцку (Западная Грузия) у села Мухури машина скорой медицинской помощи попала в аварию в то время, когда перевозила пациента, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Первый канал.

Пациент, которого перевозил экипаж скорой, получил тяжелые повреждения. Его на реанимобиле перевели в клинику Кутаиси (регион Имерети). Что касается членов бригады скорой помощи, то у них наблюдаются несерьезные повреждения.

Следствие начато по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".