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Скорая помощь 112 едет по вызову по междугородней трассе

Перевозящий пациента экипаж скорой помощи попал в ДТП на западе Грузии

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2292)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201204/250244168/Perevozyaschiy-patsienta-ekipazh-skoroy-pomoschi-popal-v-DTP-na-zapade-Gruzii.html

Пострадали медики и пациент, последний получил тяжелые повреждения и на реанимобиле был перевезен в клинику Кутаиси

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В районе Чхороцку (Западная Грузия) у села Мухури машина скорой медицинской помощи попала в аварию в то время, когда перевозила пациента, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Первый канал.

Пациент, которого перевозил экипаж скорой, получил тяжелые повреждения. Его на реанимобиле перевели в клинику Кутаиси (регион Имерети). Что касается членов бригады скорой помощи, то у них наблюдаются несерьезные повреждения.

Следствие начато по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Темы:
Происшествия в Грузии (2292)


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