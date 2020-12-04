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Пандемия коронавируса COVID 19 - лечение пациентов в больнице

В Батуми после родов из-за осложнений COVID скончалась 31-летняя женщина

© AP Photo / Claudio Furlan
Происшествия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (345)
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Медики обнаружили у пациентки пневмонию и сильное поражение легких. При этом мать родила здорового малыша

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Батуми (Аджария) после родов из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 31-летняя женщина, сообщает Аджарское телевидение.

Кесарево сечение женщине сделали 25 ноября. Через два дня, 27 ноября, она была переведена в клинику "Медина" с осложнениями. Скончалась пациентка накануне, 3 декабря.

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photo: Mtskheta Medical Center / FB
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По информации медиков, у пациентки не было сопутствующих заболеваний, однако после проведения обследований выяснилось, что у нее было тяжелое поражение легких.

"Мы спасли многих пациентов, но сегодня не смогли спасти, поскольку было тяжелое поражение легких из-за новой инфекции коронавируса. Она лежала в батумском роддоме с диагнозом коронавирус и там лечилась. У нее были выраженные симптомы как клинически, так и в плане дыхательной недостаточности. Это подействовало не только на состояние беременной женщины, но и плода", – заявил врач клиники "Медина" Джумбер Унгиадзе.

Как отмечается, состояние инфицированной беременной женщины ухудшилось еще вечером 25 ноября. Тогда ей и сделали срочное кесарево сечение, при этом ребенок родился здоровым и уже выписан домой.

Медики клиники "Медина" отмечают, что у молодой женщины была пневмония и 23-процентное поражение легких, то есть она была кислородозависимым пациентом. На фоне лечения, 1 и 2 декабря, ее состояние сравнительно улучшилось, однако поздно ночью, 3 декабря, у пациентки развилась легочная тромбоэмболия, которая вызвала остановку сердца.

"У нее фактически уже не было легочной ткани. В основном, именно это вызвало такое резкое ухудшение состояния", – отметил Унгиадзе.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (345)


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