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Патрульная полиция

Виза в США за 17 тысяч долларов – в Грузии задержаны мошенники

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1224)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201204/250247830/Viza-v-SShA-za-17-tysyach-dollarov--v-Gruzii-zaderzhany-moshenniki.html

Если вина задержанных будет доказана на суде, им грозит до девяти лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси мужчину и женщину по обвинению в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Задержаны 35-летние граждане Грузии. По данным следствия, обвиняемые для получения крупной суммы денег обманули гражданина Грузии, пообещав ему помочь получить американскую визу.

За услугу мошенники потребовали 17 тысяч долларов. Половину этой суммы они попросили зачислить заранее – 8,5 тысячи долларов уже находятся на их счету.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество, совершенное неоднократно", что наказывается лишением свободы от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1224)
Теги:
виза


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