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Патрульная полиция - полицейский на дежурстве

Более тысячи штрафов: жителей Грузии наказывают за несоблюдение коронавирусных ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (347)
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Грузия переживает вторую волну коронавируса, в стране действует ряд строгих ограничений

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 1 041 факт нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Патрульная полиция - полицейский на дежурстве
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Штрафы и нарушения: в Грузии проверили более 10 тысяч объектов

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

По данным МВД, за прошедшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 111 человек. Все они оштрафованы за "нарушение правил изоляции и карантина". Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с девяти вечера до пяти часов утра.

Большую часть штрафов полиция выписала за нарушение правила ношения защитных масок. Это влечет за собой административную ответственность. Таким образом, выплатить штраф в размере 20 лари должны будут 930 человек.

"Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать введенные ограничения, в противном случае будут предприняты предусмотренные законом соответствующие меры", – говорится в сообщении на сайте МВД.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Сотрудники соответствующих подразделений МВД оперативно реагируют на все факты правонарушений, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (347)


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