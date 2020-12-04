Захват заложников в Зугдиди: подозреваемого могут объявить в международный розыск

Грузинское силовое ведомство квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Жителя Грузии Бадри Эсебуа, обвиняемого в нападении на филиал "Банка Грузии" и захвате заложников в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), могут объявить в международный розыск – такой возможности не исключает министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

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Мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться. Его местонахождение до сих пор не установлено.

"Бадри Эсебуа объявлен в розыск, и ведутся мероприятия для установления его местонахождения и поимки", - заявил Гомелаури журналистам.

По словам главы МВД, неправильно говорить о том, что в стране участились случаи криминала.

"Когда будет 10 и 20 случаев, тогда будет означать, что участились. Случаи разбойного нападения на банки происходили и происходят ежегодно", - отметил Гомелаури.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".