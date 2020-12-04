Зараженный коронавирусом житель Тбилиси развозил людей на такси

Водитель такси и его спутник, задержанные полицией, были заражены коронавирусом и должны были находиться в самоизоляции с 27 ноября

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Сотрудники полиции оштрафовали водителя такси и его спутника за нарушение правил изоляции, говорится в сообщении МВД Грузии.

По данным МВД, оба были заражены коронавирусом и должны были находиться в самоизоляции с 27 ноября. Но они ехали по одной из улиц в Тбилиси, когда их остановила полиция.

При этом полиция выяснила, что зараженный коронавирусом мужчина периодически возил на своем такси пассажиров.

Оба мужчины были оштрафованы на 2 тысячи лари каждый и помещены в ковид-гостиницу.