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Приус сити. Такси Тойота Приус у торгового центра Tbilisi Central и у здания железнодорожного вокзала

Зараженный коронавирусом житель Тбилиси развозил людей на такси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (354)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201204/250253935/Zarazhennyy-koronavirusom-zhitel-Tbilisi-razvozil-lyudey-na-taksi.html

Водитель такси и его спутник, задержанные полицией, были заражены коронавирусом и должны были находиться в самоизоляции с 27 ноября

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Сотрудники полиции оштрафовали водителя такси и его спутника за нарушение правил изоляции, говорится в сообщении МВД Грузии.

По данным МВД, оба были заражены коронавирусом и должны были находиться в самоизоляции с 27 ноября. Но они ехали по одной из улиц в Тбилиси, когда их остановила полиция.

При этом полиция выяснила, что зараженный коронавирусом мужчина периодически возил на своем такси пассажиров.

Оба мужчины были оштрафованы на 2 тысячи лари каждый и помещены в ковид-гостиницу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (354)
Теги:
МВД Грузии, Такси, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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