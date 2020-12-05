Мужчине, развращавшему свою дочь и ее подруг, грозит до 12 лет тюрьмы

Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям, которые касаются развратных деяний с лицами, не достигшими 14 лет, и семейного насилия в отношении дочери

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения 40-летнему мужчине, который развращал свою несовершеннолетнюю дочь и трех ее подруг, ему грозит до 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении ведомства.

О задержании мужчины стало известно 3 декабря. Следствие утверждает, что с июня по сентябрь этого года он совершал развратные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери и трех ее несовершеннолетних ее подруг. Часть этих действий он снимал на видео. Данные записи представлены в деле в качестве доказательств.

Также установлено, что у задержанного была переписка сексуального характера с несовершеннолетними.

Кроме того, следствие установило, что мужчина бил свою дочь.

Теперь ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям, которые касаются четырех эпизодов развратных деяний с лицами, не достигшими 14 лет и семейного насилия в отношении дочери.

В качестве наказания обвинение предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Сторона обвинения будет требовать для мужчины предварительного заключения.