Мужчине, развращавшему свою дочь и ее подруг, грозит до 12 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения 40-летнему мужчине, который развращал свою несовершеннолетнюю дочь и трех ее подруг, ему грозит до 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении ведомства.
О задержании мужчины стало известно 3 декабря. Следствие утверждает, что с июня по сентябрь этого года он совершал развратные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери и трех ее несовершеннолетних ее подруг. Часть этих действий он снимал на видео. Данные записи представлены в деле в качестве доказательств.
Также установлено, что у задержанного была переписка сексуального характера с несовершеннолетними.
Кроме того, следствие установило, что мужчина бил свою дочь.
Теперь ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям, которые касаются четырех эпизодов развратных деяний с лицами, не достигшими 14 лет и семейного насилия в отношении дочери.
В качестве наказания обвинение предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Сторона обвинения будет требовать для мужчины предварительного заключения.