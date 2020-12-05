В Грузии задержали с поличным двух представителей воровского мира

Они работали на вора в законе, живущего за границей, и были обеспечены огнестрельным оружием и патронами к нему

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек, вымогавших деньги у бизнесмена от имени вора в законе Бори Апакела, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что задержанные от имени вора в законе требовали от бизнесмена, работающего в Тетрицкаро, заплатить 10 тысяч долларов в пользу воровского мира. Они угрожали отвезти его в Турцию на разборки, если он не заплатит.

Сотрудникам полиции удалось задержать обоих обвиняемых в одном из центральных районов Тбилиси после того, как бизнесмен передал им половину суммы.

Во время обыска автомобиля задержанных были изъяты пять тысяч долларов, а также два пистолета, две обоймы и 13 боевых патронов. Также в качестве доказательства полиция изъяла у задержанных телефоны, по которым они связывались с вором в законе, живущим за границей.

Теперь им грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за членство в воровском мире, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.