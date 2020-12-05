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Акция у парламента. Оппозиция в знак протеста запустила красные шары в небо у госведомств 3 декабря 2020 года

Шесть дней протеста у парламента Грузии: ситуация снова напряженная

© Sputnik / STRINGER
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (116)
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Между активистами и полицейскими произошла словесная перепалка и небольшое столкновение, перед ограждением мобилизована полиция

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Представители молодежных организаций и гражданских активистов уже почти неделю проводят акцию у служебного входа в парламент, которая периодически переходит в стычки с полицией.

Гражданские активисты поддерживают мнение оппозиционных партий, что выборы в парламент страны были сфальсифицированы, и требуют новых парламентских выборов. В знак протеста они установили у парламента палатки и периодически украшают временное ограждение у здания различными надписями.

Акция протеста у парламента Грузии. 2 декабря 2020 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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Именно эти надписи к концу шестого дня протеста стали причиной стычки активистов с полицией.

Полиция накануне стерла все надписи с временного ограждения, в том числе советскую символику в знак однопартийного парламента. Сегодня молодежь попыталась сделать их заново, но полиция не дала им этого сделать.

Между активистами и полицейскими произошла словесная перепалка и небольшое столкновение, во время которого полиция отобрала у одного из активистов баллончик с краской.

Ситуация у здания парламента остается напряженной. Перед ограждением мобилизована полиция.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По предварительным итогам, правящая партия Грузии получила 90 мест в парламенте из 150 и смогла остаться во главе страны на третий срок.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (116)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия, Акция протеста


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