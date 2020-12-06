23:15 06 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
Скорая помощь 112

Один человек погиб в результате ДТП на западе Грузии

© photo: Sputnik / Miho Neiman
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2294)
149 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1d/250194995.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201206/250264487/Odin-chelovek-pogib-v-rezultate-DTP-na-zapade-Gruzii.html

Пострадавшие были доставлены в Зугдидскую больницу, но один из пациентов скончался сразу же по прибытии в клинику

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Один человек погиб, а другой получил серьезные травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети).

Как сообщает телекомпания Rustavi2, ДТП произошло вечером в воскресенье на Центральной автодороге.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ДТП произошло на западе Грузии – есть жертва

Пострадавшие были доставлены в Зугдидскую больницу. Один из пациентов скончался сразу же по прибытии в клинику.

Расследование ведется по статье УК Грузии – "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".

На место происшествия мобилизована полиция.

Темы:
Происшествия в Грузии (2294)
Теги:
МВД Грузии, ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
Огни на елке зажгли в Вифлееме
Праздничные огни на елке зажгли в Вифлееме - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться