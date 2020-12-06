Один человек погиб в результате ДТП на западе Грузии

Пострадавшие были доставлены в Зугдидскую больницу, но один из пациентов скончался сразу же по прибытии в клинику

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Один человек погиб, а другой получил серьезные травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети).

Как сообщает телекомпания Rustavi2, ДТП произошло вечером в воскресенье на Центральной автодороге.

Пострадавшие были доставлены в Зугдидскую больницу. Один из пациентов скончался сразу же по прибытии в клинику.

Расследование ведется по статье УК Грузии – "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".

На место происшествия мобилизована полиция.