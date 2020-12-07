В поселке Лило в Тбилиси горит склад

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2501 За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вместе с тем за минувшие сутки существенно сократилось число новых случаев инфицирования 352

Патриарх Грузии в изоляции – встречи с ним ограничены По информации пресс-спикера Патриархии, Его Святейшество чувствует себя удовлетворительно, но контакты с ним сведены до минимума 134