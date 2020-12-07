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Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара

В поселке Лило в Тбилиси горит склад

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2295)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201207/250265846/V-poselke-Lilo-v-Tbilisi-gorit-sklad.html

Пожар на складе тушат девять пожарно-спасательных бригад, идет локализация огня, чтобы он не распространился дальше

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В поселке Лило в Тбилиси загорелся склад, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.

Огонь охватил часть складского помещения. На месте мобилизованы девять пожарно-спасательных бригад. На данный момент идут работы по локализации огня.

В результате пожара никто не пострадал.

Темы:
Происшествия в Грузии (2295)
Теги:
Лило, Пожар, Грузия


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