В поселке Лило в Тбилиси горит склад

Происшествия
Получить короткую ссылку
771 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/06/249373485.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201207/250265846/V-poselke-Lilo-v-Tbilisi-gorit-sklad.html
Пожар на складе тушат девять пожарно-спасательных бригад, идет локализация огня, чтобы он не распространился дальше
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В поселке Лило в Тбилиси загорелся склад, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.
Огонь охватил часть складского помещения. На месте мобилизованы девять пожарно-спасательных бригад. На данный момент идут работы по локализации огня.
В результате пожара никто не пострадал.