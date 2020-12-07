18:59 07 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
Наручники

В Кахети задержали обвиняемого в педофилии - видео

© photo: Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2296)
112 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/04/250247204.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201207/250271892/V-Kakheti-zaderzhali-obvinyaemogo-v-pedofilii---video.html

Инцидент произошел в одном из сел Сигнахского муниципалитета. Мужчина признает свою вину. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Кахети задержали в прошлом судимого 42-летнего мужчину по обвинению в развратных деяниях в отношении несовершеннолетней девочки, сообщается на сайте МВД Грузии. Задержанному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в одном из сел Сигнахского муниципалитета, на востоке страны. Следствием было установлено, что в воскресение, 6 декабря, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения осуществил действия развратного характера в отношении 14-летней девочки, проживающей по соседству.

Сразу после поступления сообщения о случившемся было начато следствие. Обвиняемый был пойман спустя несколько часов. Мужчина признает свою вину. Следствие ведется по статье "развратные деяния в отношении несовершеннолетнего".

Темы:
Происшествия в Грузии (2296)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
Огни на елке зажгли в Вифлееме
Праздничные огни на елке зажгли в Вифлееме - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться