В Кахети задержали обвиняемого в педофилии - видео

Инцидент произошел в одном из сел Сигнахского муниципалитета. Мужчина признает свою вину. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Кахети задержали в прошлом судимого 42-летнего мужчину по обвинению в развратных деяниях в отношении несовершеннолетней девочки, сообщается на сайте МВД Грузии. Задержанному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в одном из сел Сигнахского муниципалитета, на востоке страны. Следствием было установлено, что в воскресение, 6 декабря, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения осуществил действия развратного характера в отношении 14-летней девочки, проживающей по соседству.

Сразу после поступления сообщения о случившемся было начато следствие. Обвиняемый был пойман спустя несколько часов. Мужчина признает свою вину. Следствие ведется по статье "развратные деяния в отношении несовершеннолетнего".