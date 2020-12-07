В пригороде Тбилиси застрелили мужчину у собственного дома

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В 39-летнего мужчину стреляли из огнестрельного оружия у подъезда, и он скончался по дороге в больницу
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В пригороде Тбилиси, деревне Поничала, убили мужчину прямо перед собственным домом.
По информации телеканала Rustavi-2, в 39-летнего мужчину стреляли из огнестрельного оружия. Раненый скончался по дороге в больницу.
На месте мобилизована полиция, ведутся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".