В пригороде Тбилиси застрелили мужчину у собственного дома

В 39-летнего мужчину стреляли из огнестрельного оружия у подъезда, и он скончался по дороге в больницу

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В пригороде Тбилиси, деревне Поничала, убили мужчину прямо перед собственным домом.

По информации телеканала Rustavi-2, в 39-летнего мужчину стреляли из огнестрельного оружия. Раненый скончался по дороге в больницу.

На месте мобилизована полиция, ведутся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".