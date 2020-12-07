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В пригороде Тбилиси застрелили мужчину у собственного дома

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201207/250273689/V-prigorode-Tbilisi-zastrelili-muzhchinu-u-sobstvennogo-doma.html

В 39-летнего мужчину стреляли из огнестрельного оружия у подъезда, и он скончался по дороге в больницу

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В пригороде Тбилиси, деревне Поничала, убили мужчину прямо перед собственным домом.

По информации телеканала Rustavi-2, в 39-летнего мужчину стреляли из огнестрельного оружия. Раненый скончался по дороге в больницу.

На месте мобилизована полиция, ведутся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".

Темы:
Преступность в Грузии (1227)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия


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