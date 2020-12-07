Озвучена возможная версия убийства мужчины в Поничала

Мужчина шел в магазин, когда ему дорогу преградил автомобиль, из которого жертву расстреляли из автоматического оружия

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Одной из версий мотива убийства мужчины в пригороде Тбилиси, в поселке Поничала является месть, сообщает телеканал Rustavi-2.

По словам соседа убитого, покойный был неконфликтным человеком, но его брат в данный момент отбывает срок в тюрьме, из-за него его могли убить.

Мужчина шел в магазин, когда ему дорогу преградил автомобиль, и в него выстрелили из автомата. Раненого мужчину отвезли в клинику, однако врачам не удалось его спасти. Тело погибшего в данный момент находится в бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

На месте и в данный момент мобилизована полиция, ведутся следственные действия.

Уголовное дело возбуждено по статьям УК Грузия "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".