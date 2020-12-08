В Нью-Йорке убит молодой грузин

Выяснение отношений между двумя молодыми грузинами в Бруклине закончилось трагически для одного из них

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Нью-Йорке убили 18-летнего грузина Джабу Адамия, сообщает телеканал Rustavi 2.

Инцидент произошел в Бруклине. Молодого человека с ножевым ранением в бессознательном состоянии нашла полиция.

Адамия был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. По информации СМИ, в убийстве подозревается другой грузин, проживающий в Нью-Йорке. Он уже задержан.