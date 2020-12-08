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В Нью-Йорке убит молодой грузин

© photo: Sputnik / Brian Smith
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Темы:
Преступность в Грузии (1230)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201208/250275845/V-Nyu-Yorke-ubit-molodoy-gruzin.html

Выяснение отношений между двумя молодыми грузинами в Бруклине закончилось трагически для одного из них

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Нью-Йорке убили 18-летнего грузина Джабу Адамия, сообщает телеканал Rustavi 2.

Инцидент произошел в Бруклине. Молодого человека с ножевым ранением в бессознательном состоянии нашла полиция.

Адамия был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. По информации СМИ, в убийстве подозревается другой грузин, проживающий в Нью-Йорке. Он уже задержан.

Темы:
Преступность в Грузии (1230)
Теги:
Убийство, США, Грузия


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