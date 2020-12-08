Пожар в Лило: ущерб может достичь 15 миллионов лари

Товар на сгоревших складах застрахован не был. А вот что стало причиной возникновения пожара – до сих пор не известно. На месте продолжают работать эксперт-криминалисты

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный пожаром в поселке Лило в Тбилиси – по предварительным данным, сумма может достичь 15 миллионов лари (более 4,5 миллиона долларов).

Пожар в Лило вспыхнул утром в понедельник. Огонь охватил часть складского помещения. Пожар в течение семи часов тушили 70 пожарных-спасателей. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров.

Часть владельцев товаров впустили в помещение лишь утром во вторник.

"Ущерб огромный. В целом может достичь и 15 миллионов лари. Все торговцы максимально завезли товар перед новым годом, чтобы продать. Но сейчас пандемия, рынок закрыт, они не смогли работать и товар остался на складах. Затем последовал пожар и все уничтожил. Если не ошибаюсь, сгорело и уничтожено 16 складов", – рассказал журналистам один из торговцев Зураб Гусаев.

Известно, что товар на складах не был застраховал. Что стало причиной возникновения пожара – до сих пор не известно. На месте продолжают работать эксперт-криминалисты.