14:45 08 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9847
  • 100 RUB4.4244
  • USD3.2910
Поиск
Главный вход на вещевой рынок в Лило Lilo Mall

Пожар в Лило: ущерб может достичь 15 миллионов лари

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Крупные пожары в Грузии (49)
14703
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201208/250278960/Pozhar-v-Lilo-uscherb-mozhet-dostich-15-millionov-lari.html

Товар на сгоревших складах застрахован не был. А вот что стало причиной возникновения пожара – до сих пор не известно. На месте продолжают работать эксперт-криминалисты

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный пожаром в поселке Лило в Тбилиси – по предварительным данным, сумма может достичь 15 миллионов лари (более 4,5 миллиона долларов).

Пожарная машина на месте пожара
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пожар на рынке в Лило потушен - эксперты выяснят причины возгорания

Пожар в Лило вспыхнул утром в понедельник. Огонь охватил часть складского помещения. Пожар в течение семи часов тушили 70 пожарных-спасателей. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров.

Часть владельцев товаров впустили в помещение лишь утром во вторник.

"Ущерб огромный. В целом может достичь и 15 миллионов лари. Все торговцы максимально завезли товар перед новым годом, чтобы продать. Но сейчас пандемия, рынок закрыт, они не смогли работать и товар остался на складах. Затем последовал пожар и все уничтожил. Если не ошибаюсь, сгорело и уничтожено 16 складов", – рассказал журналистам один из торговцев Зураб Гусаев.

Известно, что товар на складах не был застраховал. Что стало причиной возникновения пожара – до сих пор не известно. На месте продолжают работать эксперт-криминалисты.

Темы:
Крупные пожары в Грузии (49)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом Хаябуса-2 с поверхности астероида Рюгу
Посадка капсулы с грунтом астероида Рюгу в Австралии – фото
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться