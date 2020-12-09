На западе Грузии бушует пожар на болоте

Происшествия
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Населенным пунктам опасность не угрожает, так как отсутствует опасность распространения огня от горящего на болоте камыша
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В районе Хоби в регионе Самегрело-Земо Сванети горит территория между селами Кулеви и Чурия.
В службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что горит камыш в болоте.
Селам ничего не угрожает, так как нет угрозы распространения огня. На месте работают пожарные спасатели.