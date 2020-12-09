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Пожарные и спасатели в Боржоми-Харагаульском лесу

На западе Грузии бушует пожар на болоте

© photo: Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2297)
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Sputnik Грузия
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Населенным пунктам опасность не угрожает, так как отсутствует опасность распространения огня от горящего на болоте камыша

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В районе Хоби в регионе Самегрело-Земо Сванети горит территория между селами Кулеви и Чурия.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что горит камыш в болоте.

Селам ничего не угрожает, так как нет угрозы распространения огня. На месте работают пожарные спасатели.

Темы:
Происшествия в Грузии (2297)
Теги:
Грузия, лесной пожар, Пожар


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