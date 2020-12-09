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Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви

На западе Грузии новый очаг возгорания – горят болота

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2298)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201209/250287023/Na-zapade-Gruzii-novyy-ochag-vozgoraniya---goryat-bolota.html

Это уже второй пожар на болотистой местности, с которым борются пожарные. Горит сухая трава и кустарник

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Новый очаг возгорания появился в окрестностях села Кулеви Хобского муниципалитета.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что на месте уже мобилизованы девять пожарных-спасательных экипажей как из региона Самегрело - Земо Сванети, так и из Имерети.

По информации службы, в процесс тушения подключен грузовой поезд.

На данный момент населенным пунктам опасность не угрожает. Ведутся работы по тушению пожара.

Первый очаг возгорания возник накануне между селами Кулеви и Чурия Зугдидского муниципалитета. На болотистой местности горит трава и нижний ярус леса.

 

Темы:
Происшествия в Грузии (2298)
Теги:
Пожар, Грузия


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