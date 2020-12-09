На западе Грузии новый очаг возгорания – горят болота

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Новый очаг возгорания появился в окрестностях села Кулеви Хобского муниципалитета.
В службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что на месте уже мобилизованы девять пожарных-спасательных экипажей как из региона Самегрело - Земо Сванети, так и из Имерети.
По информации службы, в процесс тушения подключен грузовой поезд.
На данный момент населенным пунктам опасность не угрожает. Ведутся работы по тушению пожара.
Первый очаг возгорания возник накануне между селами Кулеви и Чурия Зугдидского муниципалитета. На болотистой местности горит трава и нижний ярус леса.