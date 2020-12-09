Пожар близ нефтяного терминала в Кулеви ликвидирован

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Пожар в окрестностях села Кулеви в Хобском муниципалитете близ железнодорожной магистрали, ведущей к нефтяному терминалу ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Первый очаг возгорания возник накануне между селами Кулеви и Чурия в Зугдидском муниципалитете. На болотистой местности горела трава и нижний ярус леса.
На месте работали девять единиц пожарной техники и 60 пожарных-спасателей. В процессе тушения также был задействован пожарный состав железной дороги.
По данным службы ЧС, тушение пожара велось всю ночь. В результате непрерывных работ удалось своевременно локализовать, а затем полностью ликвидировать огонь.
В результате ЧП никто не пострадал.