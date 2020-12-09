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Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви

Пожар близ нефтяного терминала в Кулеви ликвидирован

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2299)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201209/250289175/Pozhar-bliz-neftyanogo-terminala-v-Kulevi-likvidirovan.html

Тушение огня на болотистой местности на западе Грузии, где горел нижний ярус леса, продолжалось в течение всей ночи силами девяти единиц пожарной техники и 60 пожарными-спасателями

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Пожар в окрестностях села Кулеви в Хобском муниципалитете близ железнодорожной магистрали, ведущей к нефтяному терминалу ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Первый очаг возгорания возник накануне между селами Кулеви и Чурия в Зугдидском муниципалитете. На болотистой местности горела трава и нижний ярус леса.

На месте работали девять единиц пожарной техники и 60 пожарных-спасателей. В процессе тушения также был задействован пожарный состав железной дороги.

По данным службы ЧС, тушение пожара велось всю ночь. В результате непрерывных работ удалось своевременно локализовать, а затем полностью ликвидировать огонь.

В результате ЧП никто не пострадал.

Темы:
Происшествия в Грузии (2299)
Теги:
Кулеви, Пожар, Грузия


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