Пожар близ нефтяного терминала в Кулеви ликвидирован

Тушение огня на болотистой местности на западе Грузии, где горел нижний ярус леса, продолжалось в течение всей ночи силами девяти единиц пожарной техники и 60 пожарными-спасателями

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Пожар в окрестностях села Кулеви в Хобском муниципалитете близ железнодорожной магистрали, ведущей к нефтяному терминалу ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Первый очаг возгорания возник накануне между селами Кулеви и Чурия в Зугдидском муниципалитете. На болотистой местности горела трава и нижний ярус леса.

На месте работали девять единиц пожарной техники и 60 пожарных-спасателей. В процессе тушения также был задействован пожарный состав железной дороги.

По данным службы ЧС, тушение пожара велось всю ночь. В результате непрерывных работ удалось своевременно локализовать, а затем полностью ликвидировать огонь.

В результате ЧП никто не пострадал.