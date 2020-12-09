Сотрудник МВД Грузии обвиняется в превышении служебных полномочий

По статье, по которой возбуждено уголовное дело, полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудник департамента охранной полиции МВД Грузии обвиняется в превышении полномочий и насилии.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии, следствием установлено, что 8 февраля 2020 года, в Тбилиси, в Центре психического здоровья и превенции наркомании, где обвиняемый выполнял свои служебные обязанности, у него произошел конфликт с одним из пациентов программы метадонового замещения. Полицейский применил к бенефициару центра физическую силу.

Уголовное дело возбуждено в июле текущего года по статье "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия". Обвиняемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Прокуратура уже передала дело в суд.