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Здание главной прокуратуры Грузии

Сотрудник МВД Грузии обвиняется в превышении служебных полномочий

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1231)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201209/250292170/Sotrudnik-MVD-Gruzii-obvinyaetsya-v-prevyshenii-sluzhebnykh-polnomochiy.html

По статье, по которой возбуждено уголовное дело, полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудник департамента охранной полиции МВД Грузии обвиняется в превышении полномочий и насилии.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии, следствием установлено, что 8 февраля 2020 года, в Тбилиси, в Центре психического здоровья и превенции наркомании, где обвиняемый выполнял свои служебные обязанности, у него произошел конфликт с одним из пациентов программы метадонового замещения. Полицейский применил к бенефициару центра физическую силу.

Уголовное дело возбуждено в июле текущего года по статье "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия". Обвиняемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Прокуратура уже передала дело в суд.

Темы:
Преступность в Грузии (1231)
Теги:
Полицейский, Прокуратура, Грузия


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