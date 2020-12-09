18:12 09 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9639
  • 100 RUB4.4622
  • USD3.2700
Поиск
Судебный молоток

Граждане Турции приговорены в Грузии к 16 годам тюрьмы

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1232)
11210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201209/250292951/Grazhdane-Turtsii-prigovoreny-v-Gruzii-k-16-godam-tyurmy.html

Приговор турецким подданным вынесен сразу по нескольким статьям, самая тяжкая из них - попытка убийства двух человек

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Двое граждан Турции будут отбывать 16-летний срок в Грузии - приговор им  вынес Батумский городской суд.

Как сообщает Генеральная прокуратура Грузии, граждане Турции признаны виновными в незаконном пересечении государственной границы Грузии, в групповой попытке умышленного убийства двух лиц, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также повреждении чужого имущества.

Следствие установило, что 31 января 2020 года двое граждан Турции, которые незаконно пересекли государственную границу Грузии, произвели многочисленные выстрелы в автомобиль, в котором находились два человека. Преступникам удалось ранить одного, однако осуществить замысел и убить обоих им не удалось, поскольку жертвам удалось скрыться.

Полиция задержала преступников 3 февраля в Батуми.

Темы:
Преступность в Грузии (1232)
Теги:
Суд, Прокуратура, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото
Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео
Крупный лесной пожар у села Кулеви в Западной Грузии - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться