Граждане Турции приговорены в Грузии к 16 годам тюрьмы

Приговор турецким подданным вынесен сразу по нескольким статьям, самая тяжкая из них - попытка убийства двух человек

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Двое граждан Турции будут отбывать 16-летний срок в Грузии - приговор им вынес Батумский городской суд.

Как сообщает Генеральная прокуратура Грузии, граждане Турции признаны виновными в незаконном пересечении государственной границы Грузии, в групповой попытке умышленного убийства двух лиц, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также повреждении чужого имущества.

Следствие установило, что 31 января 2020 года двое граждан Турции, которые незаконно пересекли государственную границу Грузии, произвели многочисленные выстрелы в автомобиль, в котором находились два человека. Преступникам удалось ранить одного, однако осуществить замысел и убить обоих им не удалось, поскольку жертвам удалось скрыться.

Полиция задержала преступников 3 февраля в Батуми.