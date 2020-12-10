13:09 10 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9781
  • 100 RUB4.4740
  • USD3.2812
Поиск
Контрабандные сигареты

Сигаретный бизнес не всегда бывает прибыльным: статистика Минфина Грузии за октябрь-ноябрь

photo: Investigation Service of the Ministry of Finance / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1233)
12601
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201210/250297878/Sigaretnyy-biznes-ne-vsegda-byvaet-pribylnym-statistika-Minfina-Gruzii-za-oktyabr-noyabr.html

За два месяца к уголовной ответственности за незаконные операции с контрабандными сигаретами в Грузии привлечены 24 человека

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии раскрыла 43 факта хранения-перевозки-продажи безакцизных сигарет в октябре-ноябре.

Контрабандные сигареты
photo: courtesy of Investigation Service
Контрабандные сигареты и лекарства изъяты на грузино-армянской границе

Как сообщается на сайте Следственной службы, в период с октября по ноябрь 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных на всей территории Грузии, выявлено 43 случая незаконного хранения-транспортировки-реализации подакцизных товаров, подлежащих маркировке.

Как говорится в сообщении, за два месяца изъято 73 608 пачек безакцизных сигарет различных наименований, предназначенных для продажи. Рыночная стоимость конфискованных сигарет составляет более 300 000 лари (более 90 тысяч долларов).

К уголовной ответственности привлечены 24 человека, восемь из которых уже арестованы.

Темы:
Преступность в Грузии (1233)
Теги:
Контрабанда, Сигареты, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться