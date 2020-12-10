Сигаретный бизнес не всегда бывает прибыльным: статистика Минфина Грузии за октябрь-ноябрь

За два месяца к уголовной ответственности за незаконные операции с контрабандными сигаретами в Грузии привлечены 24 человека

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии раскрыла 43 факта хранения-перевозки-продажи безакцизных сигарет в октябре-ноябре.

Как сообщается на сайте Следственной службы, в период с октября по ноябрь 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных на всей территории Грузии, выявлено 43 случая незаконного хранения-транспортировки-реализации подакцизных товаров, подлежащих маркировке.

Как говорится в сообщении, за два месяца изъято 73 608 пачек безакцизных сигарет различных наименований, предназначенных для продажи. Рыночная стоимость конфискованных сигарет составляет более 300 000 лари (более 90 тысяч долларов).

К уголовной ответственности привлечены 24 человека, восемь из которых уже арестованы.