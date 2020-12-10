В Грузии задержан гражданин Турции: он вез крупную партию наркотиков в Узбекистан

В специальном тайнике салона машины были обнаружены полкилограмма героина и 99 таблеток психотропного вещества MDMA

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. На таможенно-пропускном пункте "Карцахи" (грузино-турецкая граница) задержан гражданин Турции с крупной партией наркотиков, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Иностранец был задержан в результате совместной работы сотрудников центрального департамента криминальной полиции и следственной службы министерства финансов Грузии.

Обвиняемого задержали в ходе обыска его грузового автомобиля. В специальном тайнике салона машины были обнаружены полкилограмма героина и 99 таблеток психотропного вещества MDMA.

Следствием установлено, что задержанный хотел транзитом через Грузию перевезти наркотики в Узбекистан.

Гражданину Турции грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Он обвиняется в незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупных размерах, незаконном ввозе на территорию Грузии и их международной транзитной перевозке.