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Руки в наручниках

В Тбилиси задержали подростка за попытку убийства двух мужчин

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2301)
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Sputnik Грузия
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Мотивы злоумышленника и обстоятельства, предшествующие преступлению, выясняются. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Тбилиси правоохранители по горячим следам задержали 16-летнего подростка – он обвиняется в попытке умышленного убийства двух мужчин, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Патрульные полицейские
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Следствием было установлено, что обвиняемый в ходе словесной перепалки нанес ранения холодным оружием двум мужчинам – 33 и 37 лет. Инцидент произошел в здании бывшей киностудии на проспекте Давида Агмашенебели.

Раненые были доставлены бригадой скорой помощи в больницу, где им была оказана соответствующая медицинская помощь. Как отмечают в ведомстве, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники департамента полиции задержали обвиняемого через несколько часов после произошедшего. В качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления. Мотивы злоумышленника и обстоятельства, предшествующие преступлению, выясняются.

Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Происшествия в Грузии (2301)


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