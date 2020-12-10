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Тбилисский городской суд

В Тбилиси мошенников, присвоивших более полмиллиона долларов, отправили за решетку

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1235)
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Суд признал обвиняемых виновными в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорил их к семи с половиной и восьми годам лишения свободы

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес приговор трем обвиняемым в обмане 67 граждан и присвоении более 500 тысяч долларов, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Руки в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Благодаря добытым следователями МВД доказательствам, на суде подтвердилось, что в 2016-2018 годах руководители компании "Эпикс бизнес групп", якобы в целях торговли на международных биржах, предлагали гражданам соответствующие услуги. В частности, они просили зачислить на счет компании крупные суммы денег и лично распоряжались ими. На самом деле никакая торговля не велась.

При этом для маскировки преступной деятельности обвиняемые искусственно меняли компьютерные данные в т. н. "личных кабинетах" на соответствующей платформе лиц, заинтересованных в торговле.

Таким мошенническим путем преступники завладели более 500 тысячами долларов, принадлежащих 67 гражданам.

Всем трем задержанным прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве в крупном размере, совершенное группой лиц, с использованием служебных полномочий, незаконном проникновении в компьютерную систему и изменении соответствующих данных без разрешения.

Тбилгорсуд полностью признал обвиняемых виновными и приговорил двух из них к восьми годам заключения, а третьего – к семи годам и 6 месяцам тюрьмы.

Темы:
Преступность в Грузии (1235)
Теги:
Прокуратура, преступность, Грузия


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