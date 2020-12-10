16:38 10 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9781
  • 100 RUB4.4740
  • USD3.2812
Поиск
LIVE:
Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия

Молодого мужчину нашли мертвым на кладбище на западе Грузии

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1235)
15702
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201210/250302298/Molodogo-muzhchinu-nashli-mertvym-na-kladbische-na-zapade-Gruzii.html

Убитому лет 35, на его теле видны ножевые ранения. По факту возбужденно уголовное дело, начато следствие

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Молодого мужчину нашли мертвым на территории кладбища в селе Чаисубани в Кобулетском районе, сообщает Аджарское телевидение.

По существующей информации, на теле мужчины видны ножевые ранения. Убитому примерно 35 лет.

Тело молодого мужчины было обнаружено вчера вечером.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Темы:
Преступность в Грузии (1235)
Теги:
Кобулети, Убийство, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться