Молодого мужчину нашли мертвым на кладбище на западе Грузии

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Убитому лет 35, на его теле видны ножевые ранения. По факту возбужденно уголовное дело, начато следствие
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Молодого мужчину нашли мертвым на территории кладбища в селе Чаисубани в Кобулетском районе, сообщает Аджарское телевидение.
По существующей информации, на теле мужчины видны ножевые ранения. Убитому примерно 35 лет.
Тело молодого мужчины было обнаружено вчера вечером.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.