Молодого мужчину нашли мертвым на кладбище на западе Грузии

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Вирус сдержан! Введенные в Грузии ограничения дают первые результаты Эпидемиологи фиксируют прогресс: в стране делается значительно больше тестов, но выявление случаев инфицирования коронавирусом остается на прежнем уровне 416

В Тбилиси задержали подростка за попытку убийства двух мужчин Мотивы злоумышленника и обстоятельства, предшествующие преступлению, выясняются. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы 706