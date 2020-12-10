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Тбилисский городской суд

Смерть председателя окружной комиссии в Тбилиси: обвиняемых выпустили под залог

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (736)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201210/250309035/Smert-predsedatelya-okruzhnoy-komissii-v-Tbilisi-obvinyaemykh-vypustili-pod-zalog.html

Обвиняемые должны будут выплатить залог в размере 10 тысяч лари каждый и останутся на свободе до приговора суда

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Тбилисский городской суд изменил меру пресечения и выпустил под залог обвиняемых в смерти председателя окружной комиссии в столичном районе Исани Теодоре Гобеджишвили членов той же комиссии – Акакия Кобаладзе и Акакия Хускивадзе.

Гобеджишвили нашли мертвым в своей квартире 7 ноября. Предварительное следствие установило, что за день до его смерти Кобаладзе и Хускивадзе от имени одной из политических партий предложили ему 50 тысяч долларов за то, чтобы он демонстративно покинул должность и сделал заявление о якобы сфальсифицированных выборах. Когда Гобеджишвили отказался от предложения, они угрожали ему расправой.

Фасад здания прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Смерть председателя окружной комиссии в Тбилиси: прокуратура обнародовала доказательства

По информации Первого канала, Кобаладзе и Хускивадзе должны будут выплатить залог в размере 10 тысяч лари каждый и останутся на свободе до приговора суда.

В начале декабря Генеральная прокуратура завершила расследование по фактам принуждения, угрозы и дачи взятки председателю окружной избирательной комиссии №5 (Исани) Тедо Гобеджишвили группой лиц, и дело отправилось в суд для существенного рассмотрения.

Кроме того в качестве доказательства вины Кобаладзе и Хускивадзе прокуратура обнародовала их переписку с Гобеджишвили.

В обнародованной переписке есть скриншот о том, что Кобаладзе сообщает Гобеджишвили, что представитель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе внесла его в список тех, кого партия собирается арестовать после прихода к власти. Кроме того, в переписке упоминается тема взятки.

По словам прокуратуры, у следствия есть также и другие доказательства вины Кобаладзе и Хускивадзе, с которыми она предстанет перед судом.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (736)
Теги:
Тбилисский городской суд


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