Смерть председателя окружной комиссии в Тбилиси: обвиняемых выпустили под залог

Обвиняемые должны будут выплатить залог в размере 10 тысяч лари каждый и останутся на свободе до приговора суда

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Тбилисский городской суд изменил меру пресечения и выпустил под залог обвиняемых в смерти председателя окружной комиссии в столичном районе Исани Теодоре Гобеджишвили членов той же комиссии – Акакия Кобаладзе и Акакия Хускивадзе.

Гобеджишвили нашли мертвым в своей квартире 7 ноября. Предварительное следствие установило, что за день до его смерти Кобаладзе и Хускивадзе от имени одной из политических партий предложили ему 50 тысяч долларов за то, чтобы он демонстративно покинул должность и сделал заявление о якобы сфальсифицированных выборах. Когда Гобеджишвили отказался от предложения, они угрожали ему расправой.

По информации Первого канала, Кобаладзе и Хускивадзе должны будут выплатить залог в размере 10 тысяч лари каждый и останутся на свободе до приговора суда.

В начале декабря Генеральная прокуратура завершила расследование по фактам принуждения, угрозы и дачи взятки председателю окружной избирательной комиссии №5 (Исани) Тедо Гобеджишвили группой лиц, и дело отправилось в суд для существенного рассмотрения.

Кроме того в качестве доказательства вины Кобаладзе и Хускивадзе прокуратура обнародовала их переписку с Гобеджишвили.

В обнародованной переписке есть скриншот о том, что Кобаладзе сообщает Гобеджишвили, что представитель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе внесла его в список тех, кого партия собирается арестовать после прихода к власти. Кроме того, в переписке упоминается тема взятки.

По словам прокуратуры, у следствия есть также и другие доказательства вины Кобаладзе и Хускивадзе, с которыми она предстанет перед судом.