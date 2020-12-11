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Патрульная полиция на месте происшествия

Трагедия в Кахети – женщину нашли мертвой в собственном доме

photo: Sputnik / Nika Lataria
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2302)
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От чего умерла одинокая 45-летняя женщина, предстоит установить экспертизе. По факту начато следствие

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В селе Акура, Телавского района (регион Кахети) 45-летнюю женщину нашли мертвой в собственном доме, сообщил телеканал Imedi.

По словам жителей села, Кети Мамалашвили была одинокой, ее нашла мертвой соседка и сообщила в полицию.

Причины смерти женщины пока неизвестны, тело отправлено на экспертизу.

По факту начато следствие.

Темы:
Происшествия в Грузии (2302)
Теги:
смерть, Кахети, Грузия


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