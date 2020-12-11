Трагедия в Кахети – женщину нашли мертвой в собственном доме

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Новый парламент Грузии проводит первое заседание, оппозиция протестует - трансляция В пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили откроет первое заседание нового парламента – одного из самых необычных в истории Грузии 976

COVID-статистика Грузии – инфекция не отступает По числу инфицированных Тбилиси прочно остается на первом месте, а в Аджарии, которая занимала второе, эпидемия постепенно идет на спад 680