Грузия проиграла очередной иск в Евросуде по делу времен Саакашвили

Европейский суд по правам человека решил дело в пользу истца и обязал Грузию выплатить ему компенсацию в пять тысяч евро

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Бакрадзе против Грузии", касающемуся нарушений прав человека при президентстве Михаила Саакашвили, и обязал нынешние власти страны выплатить пять тысяч евро в пользу истца, говорится в сообщении на сайте суда.

Дело "Бакрадзе против Грузии" касается подброшенных полицейскими гражданину Лаврентию Бакрадзе в 2006 году наркотиков, за которые он был незаконно осужден.

В частности, 3 марта поздно ночью несколько сотрудников полиции с применением силы ворвались в дом Лаврентия Бакрадзе и в результате обыска нашли двадцать шесть с половиной таблеток суботекса, а две таблетки обнаружили лично у истца.

На основании этого Бакрадзе было предъявлено обвинение в приобретении-хранении наркотиков в особенно крупном размере. Сам обвиняемый утверждал, что полицейские его вырубили и, когда он пришел в сознание, сообщили, что у него нашли наркотики.

Тбилисский городской суд 23 октября 2006 года признал Бакрадзе виновным и приговорил его к четырнадцати годам лишения свободы. Приговор основывался на показаниях только двух сотрудников полиции. Две другие судебные инстанции оставили приговор в силе.

При вынесении решения Европейский суд руководствовался уже существующим прецедентом - делом "Кобиашвили против Грузии" от 14 марта 2019 года и делом "Мегрелишвили против Грузии" от 7 мая 2020 года, которые также касались подброса наркотиков сотрудниками полиции в 2004-2008 годах, практику которого Европейский суд подтвердил во всех трех делах.