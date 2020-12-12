Полиция обнаружила у жителя Поти крупную партию наркотиков

Мужчину задержали в Тбилиси, когда тот ехал на своем автомобиле и перевозил наркотические средства

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники полиции изъяли 509 таблеток наркотического средства "субутекс" у 39-летнего жителя Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Мужчину задержали в Тбилиси, когда тот ехал на своем автомобиле. В машине у него оказалось 115 таблеток "субутекса".

Позже полиция провела обыск в его доме в Поти и обнаружила еще 394 таблетки этого вещества.

Уголовное дело ведется по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах", что предусматривает наказания в виде тюрьмы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.