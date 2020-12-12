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Снайпер. Спецоперация в Зугдиди по освобождению заложников, захваченных в филиале Банка Грузии

Задержан брат подозреваемого в захвате заложников в банке в Зугдиди

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (52)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201212/250324282/Zaderzhan-brat-zakhvatchika-zalozhnikov-v-banke-v-Zugdidi.html

По данным корреспондента Sputnik Грузия, брат подозреваемого в захвате заложников работает в мэрии Зугдиди

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали Бидзину Эсебуа – брата обвиняемого в захвате заложников в "Банке Грузии" в городе Зугдиди Бадри Эсебуа, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

По данным корреспондента, Бидзина Эсебуа работает в мэрии Зугдиди.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Другие подробности задержания на данный момент неизвестны. МВД не делает комментария для СМИ.

По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться. Его местонахождение до сих пор не установлено.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (52)
Теги:
Грузия, Зугдиди, захват заложников


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