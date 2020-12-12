Задержан брат подозреваемого в захвате заложников в банке в Зугдиди

По данным корреспондента Sputnik Грузия, брат подозреваемого в захвате заложников работает в мэрии Зугдиди

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали Бидзину Эсебуа – брата обвиняемого в захвате заложников в "Банке Грузии" в городе Зугдиди Бадри Эсебуа, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

По данным корреспондента, Бидзина Эсебуа работает в мэрии Зугдиди.

Другие подробности задержания на данный момент неизвестны. МВД не делает комментария для СМИ.

По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться. Его местонахождение до сих пор не установлено.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".