Пытался передать оружие: за что задержан брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди

По данным МВД Грузии, брат Бадри Эсебуа пытался скрыться от слежки, однако полиции удалось его задержать

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники полиции обнаружили у Бидзины Эсебуа – брата обвиняемого в захвате заложников в "Банке Грузии" в городе Зугдиди Бадри Эсебуа – гранаты, патроны и вещи для брата, говорится в заявлении на сайте МВД Грузии.

Как сказано в сообщении, МВД Грузии следило за Бидзиной Эсебуа, так как была вероятность, что у него есть контакт со скрывающимся от следствия братом и он мог передать ему вещи.

Бидзина Эсебуа попытался скрыться от слежки, но полиции удалось его задержать. В его машине были обнаружены две лимонки, патроны для автомата, спальный мешок, продукты и одежду.

Теперь брату обвиняемого в захвате заложников в "Банке Грузии" грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывных устройств. Поиски его брата продолжаются.

По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".