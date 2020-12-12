16:28 12 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Задержание Бидзины Эсебуа - брата террориста Гочи Эсебуа. Машина подозреваемого

Пытался передать оружие: за что задержан брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Захват заложников в Зугдиди (53)
13621
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0c/250324758.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201212/250324930/Pytalsya-peredat-oruzhie-za-chto-zaderzhan-brat-obvinyaemogo-v-zakhvate-zalozhnikov-v-Zugdidi.html

По данным МВД Грузии, брат Бадри Эсебуа пытался скрыться от слежки, однако полиции удалось его задержать

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники полиции обнаружили у Бидзины Эсебуа – брата обвиняемого в захвате заложников в "Банке Грузии" в городе Зугдиди Бадри Эсебуа – гранаты, патроны и вещи для брата, говорится в заявлении на сайте МВД Грузии.

Как сказано в сообщении, МВД Грузии следило за Бидзиной Эсебуа, так как была вероятность, что у него есть контакт со скрывающимся от следствия братом и он мог передать ему вещи.

Бидзина Эсебуа попытался скрыться от слежки, но полиции удалось его задержать. В его машине были обнаружены две лимонки, патроны для автомата, спальный мешок, продукты и одежду.

Теперь брату обвиняемого в захвате заложников в "Банке Грузии" грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывных устройств. Поиски его брата продолжаются.

По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (53)
Теги:
МВД Грузии, полиция, Зугдиди, захват заложников


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зебра с рогами. Акция протеста оппозиции у верхнего входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года
Зебра у парламента Грузии - фото
Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин
Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться