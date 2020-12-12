Полиция обнаружила подпольный ночной клуб в студии звукозаписи в Тбилиси

На данный момент клуб опечатан, а его владельцам грозит срок по уголовной статье за повторное нарушение ограничений

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники полиции обнаружили ночной клуб в студии звукозаписи в центре Тбилиси, действующий вопреки коронавирусным ограничениям, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В Грузии из-за распространения коронавируса запрещена работа ресторанов и ночных клубов.

По данным МВД АО "Ин да Хауси", позиционирующая себя как звукозаписывающая студия, в ноябре была дважды оштрафована на 10 тысяч лари за нарушение запрета на работу ночного клуба.

Теперь полиция установила, что компания несколько раз сменила название, чтобы не платить штраф, и сохранила свой ночной клуб, который принимал посетителей в ночное время, когда действует запрет на передвижение, прямо в центре Тбилиси у моста Галактиона.

На данный момент клуб опечатан, а его владельцам грозит срок уже по уголовной статье за повторное нарушение ограничений.