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Патрульная полиция

Полиция обнаружила подпольный ночной клуб в студии звукозаписи в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201212/250325174/Politsiya-obnaruzhila-podpolnyy-nochnoy-klub-v-studii-zvukozapisi-v-Tbilisi.html

На данный момент клуб опечатан, а его владельцам грозит срок по уголовной статье за повторное нарушение ограничений

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники полиции обнаружили ночной клуб в студии звукозаписи в центре Тбилиси, действующий вопреки коронавирусным ограничениям, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В Грузии из-за распространения коронавируса запрещена работа ресторанов и ночных клубов.

Полицейские на блокпосту в регионе во время эпидемии коронавируса
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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По данным МВД АО "Ин да Хауси", позиционирующая себя как звукозаписывающая студия, в ноябре была дважды оштрафована на 10 тысяч лари за нарушение запрета на работу ночного клуба.

Теперь полиция установила, что компания несколько раз сменила название, чтобы не платить штраф, и сохранила свой ночной клуб, который принимал посетителей в ночное время, когда действует запрет на передвижение, прямо в центре Тбилиси у моста Галактиона.

На данный момент клуб опечатан, а его владельцам грозит срок уже по уголовной статье за повторное нарушение ограничений.



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