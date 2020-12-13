МВД Грузии раскрыло дело о попытке убийства своего сотрудника

Ссора со своим приятелем из правоохранительных органов обернулась для мужчины сроком от 7 до 15 лет в тюрьме

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала мужчину за попытку убийства сотрудника МВД Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что задержанный нанес многочисленные ранения из зарегистрированного на него оружия своему знакомому сотруднику МВД Грузии во время ссоры.

Раненого доставили в клинику, его жизни ничто не угрожает.

Как поясняет МВД Грузии, раненый сотрудник МВД во время ссоры не был при исполнении.

Что касается обвиняемого, то он был задержан вскоре после инцидента, а его пистолет марки "ТТ" полиция изъяла в качестве улики.

Теперь ему грозит от 7 до 15 лет за незаконное ношение оружия и попытку умышленного убийства.