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Задержание Бидзины Эсебуа - брата террориста Гочи Эсебуа. Полиция на месте операции в Зугдиди

Брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди не признает себя виновным

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (54)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201213/250328227/Brat-obvinyaemogo-v-zakhvate-zalozhnikov-v-Zugdidi-ne-priznaet-sebya-vinovnym.html

В машине задержанного были обнаружены две лимонки, патроны для автомата, спальный мешок, продукты и одежда

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Бидзина Эсебуа, брат обвиняемого в захвате заложников в "Банке Грузии" в городе Зугдиди Бадри Эсебуа, не признает себя виновным и заявляет, что оружие и патроны, обнаруженные в багажнике его автомобиля, подброшены, заявил его адвокат Иосеб Джанашия.

Сотрудники полиции накануне обнаружили у Бидзины Эсебуа две лимонки, патроны для автомата и вещи для брата – спальный мешок, продукты и одежду. По данным МВД, полиция следила за Бидзиной Эсебуа, так как была вероятность, что у него есть контакт со скрывающимся от следствия братом и он мог передать ему вещи.

Задержание Бидзины Эсебуа - брата террориста Гочи Эсебуа. Машина подозреваемого
© Sputnik / STRINGER
Пытался передать оружие: за что задержан брат обвиняемого в захвате заложников в Зугдиди

Как сообщают в ведомстве, Бидзина Эсебуа попытался скрыться от слежки, но полиции удалось его задержать. В его машине были обнаружены две лимонки, патроны для автомата, спальный мешок, продукты и одежда.

"Мы пока не ознакомились с материалами дела, встречались с задержанным. Следственные действия еще продолжаются, поэтому материалы будут переданы нам после официального предъявления обвинения. Вещественные доказательства были извлечены из его машины, он не признает себя виновным и говорит, что ему их подбросили", - сказал Иосеб Джанашия журналистам.

По словам адвоката, Бидзина Эсебуа работает в ландшафтной службе, и его автомобиль два дня стоял возле Дома юстиции, багажник машины не был заперт.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Захват заложников в Зугдиди: подозреваемого могут объявить в международный розыск

Брату Бадри Эсебуа грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывных устройств. Поиски захватчика заложников продолжаются.

По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, 21 октября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.

Следствие ведется по трем статьям – "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "терроризм" и "захват заложников в террористических целях".

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (54)
Теги:
МВД Грузии, Зугдиди, захват заложников


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