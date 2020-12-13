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Патрульная полиция

Муж подозревается в жестокой расправе над женой на востоке Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2303)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201213/250330392/Muzh-podozrevaetsya-v-zhestokoy-rasprave-nad-zhenoy-na-vostoke-Gruzii.html

В случае подтверждения вины мужчине, который, по мнению соседей, психически нездоров, грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. В Тетрицкаро (регион Квемо Картли) муж подозревается в жестоком убийстве супруги, информацию подтверждает МВД Грузии.

Машина патрульной полиции на месте происшествия
© Sputnik / Alex Shlamov
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Как сообщили в ведомстве Sputnik Грузия, расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии – "умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

В МВД не уточняют, задержан ли подозреваемый.

Убийство произошло на рассвете, когда супруги находились одни дома. По словам соседей, мужчина психически нездоров.

Темы:
Происшествия в Грузии (2303)
Теги:
МВД Греции, Убийство, Грузия


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