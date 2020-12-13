Муж подозревается в жестокой расправе над женой на востоке Грузии

В случае подтверждения вины мужчине, который, по мнению соседей, психически нездоров, грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. В Тетрицкаро (регион Квемо Картли) муж подозревается в жестоком убийстве супруги, информацию подтверждает МВД Грузии.

Как сообщили в ведомстве Sputnik Грузия, расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии – "умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

В МВД не уточняют, задержан ли подозреваемый.

Убийство произошло на рассвете, когда супруги находились одни дома. По словам соседей, мужчина психически нездоров.