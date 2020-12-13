Несчастный случай на западе Грузии: мужчина не выбрался из горящей квартиры

Из-за проблем с передвижением, 50-летний мужчина не мог покинуть квартиру, а причина возгорания пока неизвестна

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. В результате пожара в квартире в поселении Никея в Кутаиси (регион Имерети) погиб мужчина.

По информации телеканала Rustavi2, погибшему было около 50 лет. Как выяснилось, у мужчины были проблемы с передвижением, из-за чего он не мог покинуть квартиру.

К настоящему времени пожар удалось потушить. Причина возгорания пока неизвестна.

Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии – "повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия".