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Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви

В Грузии за первые три квартала было зафиксировано более 11 тысяч пожаров

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2305)
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По данным "Сакстата", больше всего пожаров в Грузии было зафиксировано в 2017 году – 15 222, а меньше всего в 2002 – 4 159

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 11 196 пожаров, которые унесли жизни 45 человек, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Главный вход на вещевой рынок в Лило Lilo Mall
© Sputnik / Alex Shlamov
Пожар в Лило: ущерб может достичь 15 миллионов лари

Согласно материалам, во время пожаров за указанный период полностью сгорело 354 здания. Травмы при пожаре получили 144 человека.

По данным "Сакстата", больше всего пожаров в Грузии было зафиксировано в 2017 году – 15 222, а меньше всего в 2002 – 4 159.

Самые крупные пожары в 2020 году

В начале декабря в Тбилиси загорелся склад на самом крупном рынке столицы Лило. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров. Размер ущерба дошел до 15 миллионов лари.

В июне почти полностью сгорела территории рынка в Варкетили. Огонь распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Размер ущерба также составил несколько миллионов лари.

Не обошелся этот год и без лесных пожаров. За лето несколько раз был зафиксирован пожар в горах Сванети, а весной пожары бушевали по всей Грузии. К тушению пожара пришлось подключать вертолеты.

Пожарные - спасатели на месте ЧП
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Очередной пожар в Тбилиси: горел рынок Элиава

Самым трагичным стал пожар в феврале этого года в селе Багдати (регион Имерети). Он возник в жилом деревянном доме. Первая бригада прибыла спустя две минуты после вызова, однако дом был уже полностью объят пламенем. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Спасателями, вошедшими в горящий дом, было найдено и вынесено пять тел, включая четырех несовершеннолетних и одну женщину. Позже было найдено тело пожилой женщины.

Темы:
Происшествия в Грузии (2305)
Теги:
Статистика, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Грузия, Лесные пожары, Пожар


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