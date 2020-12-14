В Грузии за первые три квартала было зафиксировано более 11 тысяч пожаров

По данным "Сакстата", больше всего пожаров в Грузии было зафиксировано в 2017 году – 15 222, а меньше всего в 2002 – 4 159

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 11 196 пожаров, которые унесли жизни 45 человек, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Согласно материалам, во время пожаров за указанный период полностью сгорело 354 здания. Травмы при пожаре получили 144 человека.

По данным "Сакстата", больше всего пожаров в Грузии было зафиксировано в 2017 году – 15 222, а меньше всего в 2002 – 4 159.

Самые крупные пожары в 2020 году

В начале декабря в Тбилиси загорелся склад на самом крупном рынке столицы Лило. В результате сгорела территория площадью 1 000 квадратных метров. Размер ущерба дошел до 15 миллионов лари.

В июне почти полностью сгорела территории рынка в Варкетили. Огонь распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Размер ущерба также составил несколько миллионов лари.

Не обошелся этот год и без лесных пожаров. За лето несколько раз был зафиксирован пожар в горах Сванети, а весной пожары бушевали по всей Грузии. К тушению пожара пришлось подключать вертолеты.

Самым трагичным стал пожар в феврале этого года в селе Багдати (регион Имерети). Он возник в жилом деревянном доме. Первая бригада прибыла спустя две минуты после вызова, однако дом был уже полностью объят пламенем. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Спасателями, вошедшими в горящий дом, было найдено и вынесено пять тел, включая четырех несовершеннолетних и одну женщину. Позже было найдено тело пожилой женщины.